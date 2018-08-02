Банк Англии повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,75% годовых. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте британского регулятора в четверг.

Это первое повышение ставки с ноября 2017 года. В сообщении подчеркивается, что решение принято членами комитета по денежно-кредитной политике единогласно. При этом экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что за повышение ставки проголосуют семь из девяти членов комитета.

При этом английский Центробанк оставил без изменений объем программы покупки активов (435 млрд фунтов стерлингов) и объем покупки корпоративных облигаций (10 млрд фунтов).

