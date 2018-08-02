Банк России со 2 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,5590 рубля, что выше предыдущего закрытия на 20,93 копейки. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,1064 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 3,26 копейки.

«В четверг, 2 августа, нефть торгуется в небольшом плюсе. Нефтяной рынок останется под давлением, поэтому по прогнозу жду роста пары доллар/рубль до 63,30 рубля. Для пары евро/рубль дорога открыта до 73,85 рубля. Сегодня внимание участников рынка будет приковано к динамике цен на нефть, RGBI и доходности американских облигаций», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Как поясняет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, пока для рубля внешний фон складывается негативным – доллар сейчас укрепляется на мировом рынке. Так, пара евро-доллар растет на 0,2% и торгуется на уровне 1,164. Поэтому очень вероятно, что в начале дня пара доллар-рубль уйдет выше отметки 63 рубля за доллар, тем более что особых поддерживающих рубль факторов сегодня нет.

По словам Игоря Ковалева, аналитика ГК ИнстаФорекc, в ходе сегодняшней сессии пара доллар/рубль, вероятно, будет тестировать уровень 63 рубля, который ранее уже неоднократно выступал в роли поддержки и сопротивления.

«Мы ожидаем продолжения плавного снижения курса рубля против евро и особенно доллара США на фоне уменьшения цен на сырую нефть и спроса на рублевые активы», - пояснил Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.