Житель Краснодара 31 июля выиграл почти 75 млн рублей в лотерею «Гослото». Об этом сообщили в среду в технологической компании «Центр», которая является распространителем лотерей.

«Накануне, 31 июля, в ходе 3816-го тиража «Гослото «6 из 45» житель Краснодара стал обладателем суперприза в размере 74 696 278 рублей», — говорится в сообщении компании.

При этом «золотой» билет обошелся победителю в 400 рублей. Счастливая комбинация, сделавшая краснодарца состоятельным: 42, 34, 38, 20, 32, 26.

Нынешняя сумма суперприза стала второй по величине в Краснодарском крае за всю историю розыгрышей. Крупнейшим на Кубани остается приз в размере 365 180 787 рублей тиража «Гослото «6 из 45» в мае прошлого года.

Согласно статистике государственных лотерей, победителями в категории от 50 млн рублей в нынешнем году стали уже шесть россиян.