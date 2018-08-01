Компания Visa, выступающая глобальным спонсором Международного олимпийского комитета с 1986 года, продлила олимпийское спонсорство до 2032 года. Об этом сообщила внешняя пресс-служба Visa, уточнив, что в рамках нового договора компания также продолжит оказывать поддержку Международному паралимпийскому комитету и Паралимпийским играм.

Visa в качестве партнера МОК разрабатывает и внедряет инновационные платежные решения во время проведения каждых игр. «В рамках нового спонсорского договора Visa продолжит сотрудничать с организационными комитетами c целью обеспечить прогресс в электронных платежах в каждой из стран — организаторов Олимпийских игр как во время их проведения, так и после», — отмечается в релизе.



«Компания по-прежнему будет предоставлять исключительные преимущества своим клиентам, партнерам и гостям Олимпийских игр — от эксклюзивности в категории платежных услуг на Олимпийских играх до создания уникальных возможностей для потребителей на базе цифровых и других платформ», — подчеркивает пресс-служба.

