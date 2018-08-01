Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации создаст рейтинг уровня развития цифровой экономики регионов. Об этом заявил в среду председатель совета, вице-спикер СФ, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Я считаю, совету как экспертной площадке необходимо разработать единую методику оценки уровня развития цифровой экономики в субъектах Российской Федерации и вместе с региональными администрациями проводить регулярную оценку и рейтинговать регионы. Это будет их мотивировать», — сказал он.

Турчак отметил, что лучшие примеры влияния цифровой экономики на качество жизни людей в регионе необходимо «отдельно собирать в регулярные дайджесты и продвигать». Потому что без этого в обществе не сформируется необходимый запрос на цифровую экономику», — считает политик.

Кроме того, по его мнению, региональным заксобраниям следует подумать над тем, чтобы сформировать свои советы по развитию цифровой экономики, в которые войдут в том числе независимые эксперты. «Региональные советы могли бы участвовать в разработке локальных стратегий по цифровизации, вносить свои предложения, основанные на лучших практиках», — предложил Турчак.

Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде был создан 11 апреля 2018 года. Помимо сенаторов, в его состав вошли представители профильных министерств и ведомств, научных кругов, бизнеса, а также главы некоторых регионов.