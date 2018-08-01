Работающие пенсионеры с 1 августа станут получать больше, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Максимальная прибавка к пенсии работавших в 2017 году пенсионеров составит три пенсионных балла, или 235 рублей 74 копейки. В прошлом году перерасчет коснулся 11,8 миллиона получателей страховых пенсий», — говорится в сообщении.

В ПФР отметили, что страховая пенсия рассчитывается исходя из пенсионных баллов, перерасчет происходит у всех работающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности.

«Прибавка индивидуальна для каждого пенсионера и зависит от уплаченных взносов: чем больше уплачено страховых взносов, тем выше прибавка», — добавили в пресс-службе.

Перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров происходит ежегодно с 1 августа.