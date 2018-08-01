Криптовалютный кошелек Bitfi, разработанный командой основателя MGT Capital Investments Джона Макафи, оказался «дешевым переделанным Android-смартфоном», сообщил разработчик программного обеспечения Райан Кастеллуччи в своем Twitter-аккаунте.

После обещанной Джоном Макафи награды в 100 тыс. долларов за его взлом, специалисты стали тщательно изучать устройство. Исследовав список директорий, загружающихся во встроенную память устройства во время включения, они обнаружили в нем набор вредоносных инструментов Adups FOTA. При этом раз в 72 часа устройство отправляет информацию о текстовых сообщениях, звонках, локации и данные приложений на сервер в Китае, сообщает ForkLog .

Также на устройстве предустановлено китайское приложение Baidu со встроенной функциональностью трекинга Wi-Fi и GPS. Устройство не имеет внутреннего холодного хранилища, а все средства пользователей остаются на горячем кошельке.

Таким образом, кошелек Bitfi не отличается от любого другого решения для хранения криптовалюты в сети, поскольку его безопасность сводится к способности передавать приватные ключи и seed-фразы.

«Устройство работает в режиме «только для чтения», то есть данные на нем не могут быть перезаписаны. Значит все шпионское ПО, скорее всего, было загружено еще в момент выпуска», — предположили хакеры.

Сам Джон Макафи подтвердил, что так называемый «кошелек» является телефоноподобным устройством.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру , Джон Макафи ранее заявил, что даст 100 тыс. долларов любому, кто сможет взломать его кошелек Bitfi – предположительно, «неуязвимое для взлома» устройство для хранения криптовалюты.