Макафи подтвердил, что «кошелек» является телефоноподобным устройством.
Криптовалютный кошелек Bitfi, разработанный командой основателя MGT Capital Investments Джона Макафи, оказался «дешевым переделанным Android-смартфоном», сообщил разработчик программного обеспечения Райан Кастеллуччи в своем Twitter-аккаунте.
После обещанной Джоном Макафи награды в 100 тыс. долларов за его взлом, специалисты стали тщательно изучать устройство. Исследовав список директорий, загружающихся во встроенную память устройства во время включения, они обнаружили в нем набор вредоносных инструментов Adups FOTA. При этом раз в 72 часа устройство отправляет информацию о текстовых сообщениях, звонках, локации и данные приложений на сервер в Китае, сообщает ForkLog.
Также на устройстве предустановлено китайское приложение Baidu со встроенной функциональностью трекинга Wi-Fi и GPS. Устройство не имеет внутреннего холодного хранилища, а все средства пользователей остаются на горячем кошельке.
Таким образом, кошелек Bitfi не отличается от любого другого решения для хранения криптовалюты в сети, поскольку его безопасность сводится к способности передавать приватные ключи и seed-фразы.
«Устройство работает в режиме «только для чтения», то есть данные на нем не могут быть перезаписаны. Значит все шпионское ПО, скорее всего, было загружено еще в момент выпуска», — предположили хакеры.
Сам Джон Макафи подтвердил, что так называемый «кошелек» является телефоноподобным устройством.
Напомним, как сообщал Банкир.Ру, Джон Макафи ранее заявил, что даст 100 тыс. долларов любому, кто сможет взломать его кошелек Bitfi – предположительно, «неуязвимое для взлома» устройство для хранения криптовалюты.
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