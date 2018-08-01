В июне кредиторам первой очереди Татфондбанка Агентство по страхованию вкладов выплатило 30,7 млн рублей. При этом за весь период конкурсного производства агентство выплатило почти 14,2 млрд рублей — 9,6% от общей суммы установленных требований кредиторов Татфондбанка, включенных в реестр требований, сообщает TatCenter .

Напомним, ранее агентство увеличило процент удовлетворения требований кредиторов Татфондбанка до 25,86%.