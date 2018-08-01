В сети Интернет найден сайт-двойник Плюс Банка, предлагающий автокредиты. Сайт pluss-bank.ru — якобы официальный сайт действующего Плюс Банка.

По данным Reg.ru, домен зарегистрирован в декабре 2015 года на частное лицо. Как правило, домены реально действующих банков принадлежат самим банкам.

В Плюс Банке подчеркнули, что не имеют никакого отношения к указанному порталу.

Между тем, на сайте лжебанка вместо лицензии Плюс Банка указана лицензия Первого Объединенного Банка, который в 2015 году был объединен с Промсвязьбанком. В результате присоединения все офисы Первобанка стали отделениями Промсвязьбанка, и все клиенты присоединенной кредитной организации были переведены на обслуживание в Промсвязьбанк.

Сайт-двойник предлагает оформить автокредит без первого взноса и справок, без справок о доходах и всего по двум документам. По информации, указанной на сайте, решение по кредиту будет принято за один час, и оформлен он будет за один день.

Телефон, указанный на сайте, заблокирован. На заявку, оставленную на странице, откликнулся представитель самарского автосалона «Поволжье Моторс». Менеджер подчеркнула, что их компания не является кредитной организацией, но при этом сотрудничает с «Плюс Банком» и еще пятнадцатью крупнейшими банками России.

После чего представитель компании предложила связать корреспондента Banki.ru с кредитными специалистами салона и назвала данные, которые ранее журналист указал на сайте предположительного лжебанка.

При этом на портале «Отзовик» можно найти много негативных отзывов про компанию «Поволжье Моторс», которые включают информацию о сомнительных банковских операциях.

Banki.ru призывает читателей внимательно проверять информацию об интересующих их организациях, включая сайты и реквизиты. При использовании сайтов, похожих на оригинальные, мошенники зачастую обманывают клиентов и получают регистрационную информацию и личные данные. Такие домены часто используются, чтобы перенаправить клиента банка на специальные страницы с различными махинациями, включая фишинговые атаки по электронной почте и распространение вредоносных программ.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru