Система денежных переводов UNIStream прекратила осуществлять денежные переводы на Украину в обход санкций, пишет «Коммерсант».

О том, что осуществить денежные переводы из России на Украину с помощью UNIStream больше нельзя, изданию сообщили в кол-центре платежной системы и подтвердили в одном из офисов компании.

Российские платежные системы UNIStream, «Золотая корона», «Колибри», «Лидер», Anelik и Blizko попали под санкции Украины в октябре 2016 года. В июне 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) лишил лицензии международную систему денежных переводов Tyme за помощь российским игрокам в обходе наложенных на них ограничений — она выступала посредником и выдавала в украинских городах переводы, отправленные через российские платежные системы.

Как ранее сообщало издание, Tyme, в частности, помогала системе UNIStream. Однако платежи на Украину российская платежная система не прекратила , так как у нее еще в конце июня оставался запасной вариант — по аналогичной схеме она работала через британскую платежную систему Cell.int.

Сайт российского представительства Cell.int недавно перестал работать. В дирекции по развитию бизнеса компании заявили, что сейчас переводы на Украину приостановлены, если ситуация не изменится, то не планируется их возобновление в будущем.