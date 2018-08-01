Встретиться с финансовым или инвестиционным советником и получить консультацию можно будет, не выходя из дома: достаточно надеть VR-гарнитуру и подключиться к виртуальной переговорной. В виртуальной переговорной Альфа Private визуализируются советники в виде 3D-аватаров, а также отображаются активы клиента и его траты. Это дает возможность работать в интерактивном формате с реальными цифрами, визуализировать их в виде графиков и выполнять многие другие операции.



Сейчас банк проводит пилотный проект и тестирует концепт на отдельной фокус-группе клиентов. В скором будущем эта услуга станет доступной всем клиентам.



«Альфа-Банк, как передовой банк в сфере технологий всегда предлагает инновационные цифровые решения. Мы знаем, что наши клиенты часто путешествуют или постоянно проживают за рубежом и очень бережно относятся к собственному времени. Визит в офис для них может быть не всегда удобен, при этом, чат с советником не даст эффекта присутствия и доверительной атмосферы, погружения в контекст. Мы уверены, что многие клиенты оценят удобство виртуального помощника», — комментирует Катерина Милеева, руководитель блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка.



По договоренности с клиентом финансовый советник может инициировать VR-сессию. Клиенту в приложение мобильного банка «Альфа-Мобайл» приходит оповещение, после чего операцию можно подтвердить кодом из СМС. После этого запускается виртуальная переговорная комната, в которую подгружаются данные клиента. В будущем в виртуальной переговорной появится функция автоматической отправки отчета о принятых решениях.