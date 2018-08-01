Столичные суды арестовали денежные средства 11 компаний и уставные капиталы 25 компаний, входящих в группу «Сумма», совладелец которой Зиявудин Магомедов и его брат обвиняются в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС из Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест этого имущества.

«Сегодня мы будем рассматривать жалобу на арест денежных средств 11 компаний, жалобу на арест уставного капитала 25 компаний», — сказал юрист, представляющий интересы некоторых арестованных компаний.

В конце марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и экс-главу компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова. Помимо растраты и организации преступного сообщества братьям вменяется хищение 2,5 млрд рублей, Максидов обвиняется в хищении более чем 668 млн рублей.



Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых арестованы счета и активы 24 компаний . Кроме того, на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства наложен арест. Также был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.