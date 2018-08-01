Тверской суд Москвы в среду продлил до 5 ноября арест братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в мошенничестве и создании организованной преступной группы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил: ходатайство следствия — удовлетворить», — огласила решение судья Ольга Затомская.

Кроме того, до той же даты продлен арест главе компании «Интекс» Артуру Максидову. Его обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества.

Следственным департаментом МВД Зиявудину Магомедову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении или растрате, организации преступного сообщества. Магомеду Магомедову предъявлено обвинение по тем же статьям, а также по статье «Незаконный оборот оружия».

Следствие считает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным СК, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний «Сумма».

В конце марта в Москве были арестованы совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Следственный департамент МВД заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 млрд рублей, а гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в хищении почти 669 млн рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 млрд долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.