Сегодня, 1 августа в 4 утра по московскому времени стартовал второй этап сбора денег для блокчейн-проекта Buzar от певицы Ольги Бузовой. За 4 часа удалось собрать только 22 тыс. долларов — это все еще чуть больше 0,1% от запланированных 210 млн долларов. Опыт краудфандингов и других подобных историй со сбором средств показывает, что основная часть инвестиций приходит в первые часы и в последние дни перед закрытием проекта.

Как сообщает Hi-Tech Mail.Ru , по мнению экспертов, такой результат старта ICO дает понять, что у проекта Buzar и криптовалюты buzcoin сомнительное будущее. После провальной преподажи криптовалюты сложно верить в успех блокчейн-платфомы от Ольги Бузовой.

Напомним, Бузова с помощью проекта Buzar планирует создать универсальную интернет-платформу, в которой можно будет покупать товары, отправлять деньги другим людям, общаться, искать работу, создавать свои онлайн-магазины и заниматься многими другими делами. Проект был настолько амбициозен, что из него планировали создать полноценную замену Facebook. Основной платформы должна стать криптовалюта buzcoin, которая в рамках ICO продается за 0,1 доллара.

Препродажа криптовалюты BuzCoin началась 18 апреля и закончилась 17 мая. За это время криптоинвесторы доверили Бузовой 193 тыс. долларов, что составляет 0,1% от запланированных 210 млн долларов.