Международное рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг Промсвязьбанка до уровня «BB-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Повышение рейтинга отражает главным образом наше мнение об укреплении связей Промсвязьбанка с правительством страны после перехода банка в собственность Федерального агентства по управлению государственным имуществом и формирования новой управленческой команды, состоящей из руководителей высшего звена с большим опытом работы в организациях, связанных с государством», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что рейтинговое действие также обусловлено получением банком 243 млрд рублей в форме вливания нового капитала в рамках программы финансового оздоровления и переводом части проблемных активов Фонду консолидации банковского сектора. Эксперты полагают, что вероятность получения Промсвязьбанком экстраординарной государственной поддержки в случае необходимости повысилась с «умеренной» до «умеренно высокой».

Показатели ликвидности банка оцениваются как адекватные. Также показатели фондирования Промсвязьбанка оцениваются как «средние», что отражает текущую поддержку от регулятора, которая позволила ему противостоять значительному оттоку корпоративных депозитов.