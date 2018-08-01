Росавтодор разработал проект развития трассы Джубга — Сочи, стоимость которой, по предварительным подсчетам, составит 1,2 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

В Росавтодоре этот проект называют реконструкцией дороги, однако в ведомстве предлагают построить на месте серпантина новую четырехполосную скоростную трассу (по две полосы в каждую сторону). Длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость на ней — 120 км/ч.

Предполагается, что для автомобилистов проезд будет бесплатным.

Ключевой вопрос — как финансировать мегапроект и хватит ли на это бюджетных денег. Власти рассматривают сценарий государственно-частного партнерства: по концессионному соглашению расплачиваться за строительство и содержание дороги можно много лет, по сути, строя инфраструктуру в рассрочку.