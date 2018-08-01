Самым богатым россиянином, по оценке Bloomberg, стал основной владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов.
Совокупное состояние 24 богатейших миллиардеров России выросло с начала 2018 года на 13,96 млрд долларов и на 1 августа достигло 271,2 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index, публикуемого агентством Bloomberg.
Самым богатым россиянином, по оценке Bloomberg, стал основной владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его состояние с начала года выросло на 675 млн долларов и достигло 20,4 млрд долларов. За ним следует основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 20,3 млрд долларов (рост на 2,24 млрд долларов с начала года). Замыкает тройку богатейших россиян глава «Новатэка» Леонид Михельсон с капиталом в 19,9 млрд долларов (плюс 3,27 млрд долларов).
Четвертое и пятое место среди россиян заняли владелец «Интерроса» Владимир Потанин и основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко с состояниями в 18,5 млрд долларов и 15,9 млрд долларов соответственно. Подпавший под санкции США миллиардер Олег Дерипаска в число 24 богатейших россиян не вошел.
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