Совокупное состояние 24 богатейших миллиардеров России выросло с начала 2018 года на 13,96 млрд долларов и на 1 августа достигло 271,2 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index, публикуемого агентством Bloomberg .

Самым богатым россиянином, по оценке Bloomberg, стал основной владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его состояние с начала года выросло на 675 млн долларов и достигло 20,4 млрд долларов. За ним следует основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 20,3 млрд долларов (рост на 2,24 млрд долларов с начала года). Замыкает тройку богатейших россиян глава «Новатэка» Леонид Михельсон с капиталом в 19,9 млрд долларов (плюс 3,27 млрд долларов).

Четвертое и пятое место среди россиян заняли владелец «Интерроса» Владимир Потанин и основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко с состояниями в 18,5 млрд долларов и 15,9 млрд долларов соответственно. Подпавший под санкции США миллиардер Олег Дерипаска в число 24 богатейших россиян не вошел.