Федеральная система «Город» запустила онлайн-оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) по номеру Единого лицевого счета (ЕЛС), сообщает пресс-служба системы.

«По коду ЕЛС пользователям платежного кабинета доступны информация о начислениях за ЖКУ, а также их оплата без ввода реквизитов поставщиков. Оплата услуг по ЕЛС принимается без комиссии по картам платежных систем Visa, Mastercard, Maesto и «Мир» любого банка Российской Федерации», — говорится в релизе.



Единый лицевой счет, утвержденный в качестве уникального идентификатора для государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), представляет собой 10-значный код помещения и потребителя, вносящего за него плату. Код формируется автоматически и, согласно приказу Минстроя России, в обязательном порядке включается в новую форму квитанций за ЖКУ с конца мая 2018 года.