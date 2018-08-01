Грамотно выстроенные процессы, качество услуг и опыт работы с представителями финансового сектора, позволяют компании сотрудничать с такими крупными игроками рынка, как QIWI, СКБ, Русфинанс Банк и другими.

Аналитики Clutch провели ряд интервью с клиентами SimbirSoft и подготовили кейсы о проектах, над которыми мы работали. Мы гордимся тем, что заказчики позитивно отзываются о сотрудничестве с нами. Ознакомиться с отзывами можно в нашем профиле .

Clutch – это авторитетная американская исследовательская организация, которая занимается анализом и составлением рейтинга ИТ-компаний. На основе исследований Clutch клиенты делают выбор в пользу того или иного сервиса или решения.