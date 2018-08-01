Сбербанк улучшил условия по потребительскому кредиту без обеспечения.



Процентная ставка была снижена на 0,2—1,2 процентного пункта и составляет интервал от 11,7% до 19,9% годовых. Сумма кредита варьируется от 30 тыс. до 3 млн рублей. Заем может быть выдан на срок от трех месяцев до пяти лет.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

«Помимо отсутствия требований об обязательной покупке заемщиком полиса личного страхования, данную программу отличают привлекательные процентные ставки», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.