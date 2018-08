Сбербанк России оказался в лидерах сразу в нескольких номинациях в рейтинге журнала Institutional Investor среди финансовых компаний из развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки, сообщает ТАСС.

Рейтинг Emerging EMEA Executive Team 2018 составлен по итогам опроса 328 инвесторов и 189 sell-side-аналитиков с целью назвать лучшие программы по связям с инвесторами (IR), корпоративному управлению (Corporate Governance) и социальному инвестированию (ESG/SRI), лучших IR-профессионалов, CEO, финансовых директоров (CFO). Финансовый сектор является одной из нескольких категорий исследования.

По данным журнала, Сбербанк стал первым сразу в шести номинациях среди компаний финансового сектора: Best IR Program, Best CEO, Best CFO, Best Analyst Day, Best Corporate Governance, Best ESG/SRI Metrics. Издание впервые столь высоко оценило российскую команду в сфере работы с инвесторами.

Ведущие позиции Сбербанка в рейтинге взаимодействия с инвесторами не удивляют, заявил ТАСС старший аналитик «Атон» Михаил Ганелин.

«Лидерство Сбербанка совершенно оправданно. Во-первых, потому, что Сбербанк является одной из самых любимых компаний для инвесторов, которые инвестируют в развивающие рынки. Ну и, действительно, у Сбербанка хорошая IR-служба, хорошее взаимодействие с инвесторами, раскрытие информации», — сказал эксперт.

По его словам, раньше у инвесторов был интерес к разным российским бумагам, сейчас же наибольший фокус именно на бумагах Сбербанка. Соответственно, больше взаимодействия с IR-службой этого банка.

«Так, как это делает Сбербанк, как доводится информация до акционеров, до инвесторов, делает не каждый банк, не каждая организация. Поэтому они и получают такие награды», — считает Ганелин.

По мнению директора аналитического департамента «Альпари» Александра Разуваева, Сбербанк стал «главной фишкой» России благодаря президенту и председателю правления банка Герману Грефу.

«В прошлом году акции Сбербанка были нашей основной инвестиционной идеей, которая полностью себя оправдала. Компания стала лидером России по размеру рыночной капитализации», — сказал Разуваев ТАСС.

По его словам, за десять лет Греф превратил Сбербанк в высокотехнологичную диверсифицированную финансовую компанию с ведущими позициями на всех ключевых рынках.



«Подъем капитализации Сбербанка обеспечили западные, прежде всего американские, фонды. И здесь не последнюю роль сыграли нефинансовые факторы: открытость и прозрачность отчетности, высокие стандарты корпоративного управления. Либерал Греф на собственном примере опроверг либеральную аксиому, что государственная компания не может быть эффективной», — резюмировал эксперт.