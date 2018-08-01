Денис Синюков назначен на должность управляющего директора Sberbank CIB Дальневосточного банка Сбербанка.

Он будет отвечать за развитие направлений корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка на Дальнем Востоке, в том числе корпоративного кредитования, торгового финансирования, документарного бизнеса, инвестиционно-банковских услуг, торговых операций с ценными бумагами и собственных инвестиций, говорится в сообщении банка.

В 2013 году Денис Синюков занял должность начальника сектора клиентских менеджеров, в 2016 году - назначен на позицию директора управления клиентских менеджеров Sberbank CIB.