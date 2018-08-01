Провайдер решений по токенизации активов компаний реального сектора Stocken анонсировал проект по выпуску токенов добывающих компаний на блокчейне еthereum.

Первый выпуск токенов российской горнорудной компании запланирован на сентябрь-октябрь 2018 года. До конца года планируется размещение еще нескольких выпусков из портфеля мандатов компании.

По словам генерального директора компании Stocken Алексея Сизова, форма токенов позволяет достичь высокой эффективности инвестиций при снижении затрат и полной прозрачности инвестиционного процесса, а также снизить нагрузку на инвесторов, связанную с избыточным количеством бюрократических процедур, неизбежных при работе с классическими ценными бумагами, сообщает ForkLog .

Stocken выступает одновременно и в качестве поставщика технического решения и инвестиционного банка, помогая инвесторам вкладывать средства в активы отобранных и профессионально оцененных компаний на стадии pre-IPO. После выхода компании на IPO токены при желании можно будет обменивать на обычные акции, либо продолжать оперировать именно ими.

После того, как компания принимает решение о выпуске токенов для последующей продажи инвесторам через платформу Stocken, активы депонируются в независимый европейский траст. Это решение гарантирует жесткую связку токенов и активов, и полную независимость от действий компании-провайдера. Лишь после этого токены становятся доступными для приобретения квалифицированными инвесторами.