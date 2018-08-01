Россия заняла 135-е место в рейтинге «Индекс восприятия коррупции — 2017» от организации Transparency International, которая ежегодно оценивает 180 стран и юрисдикций по их предполагаемым уровням коррупции в государственном секторе.

Коррумпированность стран оценивается по шкале от 0 до 100, где 0 — сильная коррумпированность, а 100 — практически ее отсутствие. В этом году было обнаружено, что более двух третей стран оцениваются ниже 50 баллов.

Индекс России третий год подряд составляет 29 баллов. Украина расположилась на 130-м месте с 30 баллами (плюс 1 балл по сравнению с прошлым годом), а Белоруссия — на 68-м месте с 44 баллами.



Согласно рейтингу, самыми «чистыми» странами стали Новая Зеландия (первое место, 89 баллов), Дания (второе место, 88 баллов), а также Финляндия, Норвегия, Швейцария (третье место у всех, 85 баллов). Оценка Финляндии за 2017 года упала на 4 балла — с 89 баллов в 2016 году. Самая коррумпированная страна — Сомали (180-е место, 9 баллов), далее идут Судан (12 баллов), Сирия (14 баллов), Афганистан (15 баллов) и Йемен (16 баллов).