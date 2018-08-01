Промсвязьбанк подал иск на 6,3 млрд рублей к ООО «ПСН Проперти Менеджмент» (принадлежит тому же владельцу, что и девелоперская группа «ПСН»), следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Иск зарегистрирован 31 июля и пока не принят к производству.

«Иск был подан в связи с невыплатой задолженности со стороны «ПСН Проперти Менеджмент» по дефолтным облигациям», — сообщил ТАСС представитель Промсвязьбанка. Представитель «ПСН ПМ» заявил, что компания пока не получила иск.

Ранее поступил аналогичный иск к компании от ООО «Синум Групп», следует из раскрытия «ПСН ПМ». Истец требует взыскать с «ПСН ПМ» номинальную стоимость подлежащих выкупу облигаций в размере 10 млрд рублей, а также 648,2 млн рублей купонного дохода.

По данным СПАРК, ООО «ПСН Проперти Менеджмент» и группа «ПСН» принадлежат кипрской Lerage Holdings Limited.



Промсвязьбанк в декабре 2017 года перешел под контроль ЦБ РФ, который взял банк на санацию. Временная администрация Промсвязьбанка ранее подала в суд ряд исков, оспаривающих сделки в том числе бывших собственников банка — компании Promsvyazcapital B. V. Алексея и Дмитрия Ананьевых.

