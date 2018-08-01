«Сбербанк Первый» вместе с платежной системой Visa запустил акцию «Двойные бонусы по карте Visa Infinite за границей», которая пройдет с 1 августа по 31 октября.

Как рассказали в Сбербанке , в рамках акции клиенты могут получить в два раза больше бонусов «Спасибо» при покупках за рубежом: 20% — за покупки во всех кафе и ресторанах, 10% — во всех супермаркетах (за другие покупки начисляется 0,5%). Как подчеркивает руководитель премиальной сети «Сбербанк Первый» Мария Поденко, Сбербанк впервые предлагает состоятельным клиентам столь высокие бонусы «Спасибо».

Бонусы по картам начисляются без ограничений. Чтобы в следующем месяце получать повышенные бонусы, необходимо в текущем потратить 150 тыс. рублей. Для новых клиентов действует приветственный период, в течение которого повышенные бонусы начисляются вне зависимости от суммы трат в месяц.

При покупках в России по картам Visa Infinite действует стандартное начисление: 10% — в ресторанах, 5% — в супермаркетах, 0,5% — за другие покупки.

Повышенные бонусы клиенты начнут получать уже с 1 августа за июльские траты.

Для получения бонусов необходимо зарегистрироваться в программе «Спасибо от Сбербанка».

«Сбербанк Первый» — премиальная сеть Сбербанка России. Порог входа для клиентов — 5 млн рублей в регионах и 15 млн в Москве. Сеть включает 154 офиса по всей стране.

Карта Visa Infinite выдается бесплатно всем клиентам, имеющим пакет «Сбербанк Первый». Пользование пакетом бесплатно, если на счетах в банке у клиента более 15 млн рублей в Москве и более 10 млн в регионах. Если сумма на счетах меньше, стоимость пакета составляет 10 тыс. рублей в месяц.

