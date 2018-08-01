Прибыль российского банковского сектора в 2018 году составит 1,2—1,3 трлн рублей, считает зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

«Сама по себе генерация прибыли на банковском рынке в этом году выше, чем в прошлом. Единственным фактором, который снижает прибыль банковской системы, является формирование резервов банками, которые находятся на финансовом оздоровлении», — пояснил Поздышев.

По его оценкам, показатели участников рынка во втором полугодии улучшатся, поскольку за первые шесть месяцев 2018 года проблемные игроки смогли сформировать большую часть резервов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина оценивала прибыль банков в текущем году в 1,5 трлн рублей, если этому не помешает досоздание резервов санируемыми банками.