Ажиотаж вокруг криптовалют в данный момент сходит на нет, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Хайп, который был вокруг этой тематики еще полгода назад, сходит на нет», — сказал он, отвечая на вопрос одного из участников молодежного форума «iВолга-2018», который проходит в Самарской области.

Министр добавил, что в существующем виде криптовалюты не могут играть роль традиционных валют.

«Что касается криптовалют, я не стал бы их называть валютами. Валюта — это то, что можно использовать в повседневной жизни и имеет устойчивую стоимость… Криптовалюты — это, скорее, криптоактивы, которые могут колебаться очень резко в цене, и поэтому роль валюты они в своем текущем состоянии, конечно, играть не будут», — объяснил Орешкин.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В Госдуме находятся на рассмотрении три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение цифровым финансовым активам, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.