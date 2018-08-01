Оператор фискальных данных OFD.RU запустил для своих клиентов систему уведомлений о завершении срока услуг ОФД на конкретной кассе, о завершении действия пакета сообщений, которые отправляются покупателям на абонентский номер, об ожидании чеков от кассы более 24 часов, а также о неисправностях, блокирующих работу ККТ.

Оповещения помогут контролировать работу ККТ и подключенных сервисов и доступны пользователям, которые завели личный кабинет и подключили кассу.

Уведомления о завершении срока пакета услуг (сообщений или услуги передачи фискальных данных) высылаются пользователю заранее, говорится в сообщении компании. Клиенты OFD.RU получают уведомления на свою электронную почту.

Важным функционалом станут уведомления о событиях, которые могут блокировать работу кассы. Система напомнит предпринимателю о необходимости смены ФН, если он заполнится более, чем на 80%, если появятся ошибки при передаче чеков в ФНС, если касса не передает чеки более 24 часов.

По словам Антона Румянцева, директора OFD.RU, набор уведомлений будет расширяться. Компания планирует создать уведомления об открытии и закрытии смены, среднем чеке за день или выбранный период, возвратах и общем количестве чеков. Пока такие уведомления доступны предпринимателям в бесплатном чат-боте OFD.RU в Viber.