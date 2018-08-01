Евгений Кисляков, назначенный заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России , будет курировать сферу цифровой экономики. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Константин Носков.

«Кисляков. Еще положения нет о распределении между замами, но будет Кисляков», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр отметил, что в ведомстве останутся заместители, которые вступили в должность при предыдущем министре Николае Никифорове. При этом Носков не уточнил их имена. Он также сообщил, что в ближайшее время планируются новые назначения в министерстве, не раскрыв деталей.

Ранее министерство покинули четыре замглавы Минкомсвязи: Михаил Евраев (курировал вопросы почтовой связи и государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ), Дмитрий Алхазов (отвечал за телекоммуникационную отрасль), Рашид Исмаилов (занимался международными отношениями), Алексей Козырев (отвечал в министерстве за электронное правительство).

Во второй половине июля Кабмин утвердил Олега Войтенко и Евгения Кислякова из Аналитического центра при правительстве РФ в качестве заместителей министра. Какую сферу будет курировать Войтенко на данный момент не известно.

В мае пост главы Минкомсвязи покинул Николай Никифоров. Обновленное Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавил Константин Носков, руководивший ранее Аналитическим центром при правительстве. В конце мая также стало известно, что полномочия по регулированию цифровой экономики будут распределены между Минэкономразвития и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В июне Минкомсвязь разработала проект постановления правительства, который предусматривает увеличение числа заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с восьми до десяти человек, а также расширение числа департаментов министерства с 15 до 18.