Бизнес-лидером банковского бизнеса группы «Открытие» в Свердловской области назначена Наталья Алемасова. Она займется дальнейшим развитием бизнеса банка «Открытие», а также интеграцией с Бинбанком и Росгосстрах Банком.

«Своей основной задачей считаю создание амбициозной команды профессионалов, чтобы банк «Открытие» в Екатеринбурге занял достойное место среди ведущих банковских институтов региона», – прокомментировала Алемасова.

По ее словам, ранее банки «Открытие», Бинбанк и Росгосстрах Банк специализировались на разных секторах рынка банковских услуг. Новый универсальный банк «Открытие» может взять все лучшее и добиться синергии, говорится в сообщении кредитной организации.