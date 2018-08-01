На беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории граждан будут повышены, в бюджете Пенсионного фонда России в 2018 году предусмотрено 10,7 млрд рублей. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ПФР.

В фонде пояснили, что перерасчет коснулся всех получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности пенсионеров, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы. В отличие от традиционной индексации, при которой размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, перерасчет пенсии происходит индивидуально и зависит от размера заработной платы пенсионера.

Как стало известно ранее в среду, максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и составляет 235,74 рубля.



В августе 2017 года Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 11,8 млн пенсионеров, работавших в 2016-м. Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 169 рублей, напомнили в ПФР.