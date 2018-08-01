Размер основного капитала Московского Кредитного Банка с 31 июля 2018 года увеличен на 5 млрд рублей. Об этом сообщили в МКБ, пояснив, что департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, рассмотрев ходатайство кредитной организации, подтвердил соответствие условий решения о выпуске облигаций серии 15 номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая в количестве 5 млн штук требованиям положения Банка России № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 года.

Размещение субординированных облигаций серии 15 (государственный регистрационный номер 41501978В от 16 июля 2018 года) состоялось 24 июля, напоминают в банке.

Объем выпуска — 5 млрд рублей. Ставка купона на первый купонный период составила 12% годовых. Ставки за второй — 11-й купонные периоды равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрен кол-опцион эмитента после 5,5 года (11 купонных периодов) с даты размещения и далее через каждые последующие пять лет (1 820 дней).



Средства от выпуска облигаций банк планирует направить на выкуп части еврооблигаций CBOM Finance p.l.c., которые были предъявлены в рамках предложений о выкупе, объявленных 16 июля 2018 года.