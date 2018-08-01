Московский Кредитный Банк объявил о результатах досрочного предъявления к выкупу двух еврооблигационных выпусков CBOM Finance p.l.c. (эмитент): облигаций участия в займе на сумму 600 млн долларов США под 7,5% годовых со сроком погашения в 2027 году и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 млн долларов под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Как напомнили в МКБ, облигации были выпущены в 2017 году для целей финансирования субординированных займов для банка. Предложения о выкупе были направлены держателям указанных облигаций 16 июля 2018 года, целями являлись снижение стоимости капитала банка, оптимизация структуры его капитала и предоставление держателям облигаций определенной степени ликвидности.

Банк первоначально объявил о готовности выкупить еврооблигации указанных выпусков в пределах максимального совокупного номинального объема 100 млн долларов. Однако 27 июля (срок для досрочного предъявления облигаций) была зафиксирована переподписка, и к выкупу были предъявлены облигации обеих серий на общую сумму 317,885 млн долларов. При этом чуть менее половины всех заявок было выставлено по минимальной цене объявленного диапазона.

С целью удовлетворить интересы всех инвесторов, выставивших заявки по минимальной цене объявленного диапазона, а также предложить им премию за участие в пределах 1—2% в зависимости от выпуска банк принял решение увеличить первоначальную максимальную сумму предложения со 100 млн до 142,839 млн долларов номинального объема в совокупности по обеим сериям облигаций. Преобладающая часть остального спроса была представлена ценовыми предложениями, близкими к верхней границе объявленного диапазона.

«Объявленная оферта по еврооблигациям является очередным важным шагом в рамках общей стратегии банка по развитию взаимоотношений с инвесторами, интересам которых банк всегда уделял и уделяет особое внимание», — подчеркивается в релизе.



Предложения о выкупе окончательно истекут в 17:00 по времени Нью-Йорка (22:00 по лондонскому времени) 10 августа 2018 года, если только они не будут продлены. В связи с переподпиской облигации, предъявленные инвесторами к выкупу после срока для досрочного предъявления облигаций, не будут выкупаться в рамках предложений, уточняется в релизе МКБ.