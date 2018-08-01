Минтруд предлагает исключить самозанятых из-под действия трудового законодательства. Об этом говорится в проекте поправок в Трудовой кодекс, которое ведомство 31 июля разместило на портале проектов нормативных правовых актов.



Министерство предлагает не распространять трудовое законодательство на граждан, которые вступают в трудовые отношения с работниками «в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства». Отмечается, что речь идет о таких видах деятельности, как репетиторство, уборка и уход за детьми, которые сейчас попадают под сферу действия трудового законодательства.

Другие поправки, изложенные в проекте Минтруда, касаются регламентирования работы индивидуальных предпринимателей.

В пояснительной записке к проекту говорится, что «как правило» деятельность физических лиц, которые помогают по домашнему хозяйству, ведется без оформления трудовых отношений, а контроль за соблюдением трудового законодательства в их отношении не ведется. Причина в том, что работодатель «физически не может» нести обязанности, предусмотренные действующий законодательством: заключить трудовой договор, уплатить социальные взносы, оформить свидетельство пенсионного страхования.



Правовое регулирование таких трудовых отношений несовершенно, заключили в министерстве.

Под самозанятыми Минфин в мае предложил понимать людей, получающих доход от предпринимательской деятельности, но не имеющих наемных работников. Таким людям не придется регистрироваться как индивидуальным предпринимателям, для них будет работать специальный налоговый режим. Такой режим министерство предложило запустить в пилотном виде с 2019 года.



Ранее Минфин решил снизить налог для самозанятых . Новая концепция ведомства предлагает 2,5% с выручки установить для тех граждан, которые оказывают услуги физическим лицам, а также при работе на основании патента. И 4,5% — для предоставляющих услуги юридическим лицам либо для сдающих имущество в аренду. Ранее ведомство предлагало узаконить сбор для самозанятых в 3% и 6% соответственно. Предполагается, что налогоплательщиками станут физические лица, которые не имеют работников и получают доход не более 10 млн рублей за год.



Окончательного решения по ставкам еще нет — итоговый законопроект с новой системой сборов для этой категории граждан ведомство планирует внести в Кабмин уже в сентябре.

