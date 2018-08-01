Требования по идентификации граждан в онлайн-среде необходимо обеспечивать законодательно, сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков.

«Первый блок, который, мы считаем, нужно законодательно обеспечить, — это полноценная идентификация граждан в онлайн-среде. Мы должны унифицировать требования по идентификации, расширить возможности и способы идентификации», — сообщил он на первом заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Министр уточнил, что в рамках этой инициативы необходимо определить правила, как идентифицировать гражданина при помощи мобильных устройств, электронной подписи, фитнес-браслетов, «умных» часов и других идентификаторов.

Носков также указал, что в правительстве обсуждается вопрос о появлении электронного удостоверения личности граждан РФ. «Это может решить многие проблемы», — добавил он.

Среди других вопросов, которые необходимо обсуждать для дальнейшего развития цифровой экономики в стране, министр отметил электронное судопроизводство, перевод трудовых взаимоотношений в электронный вид, а также условия для сбора, хранения и обработки персональных данных с использованием новых технологий.