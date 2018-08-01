Соединенные Штаты продлили до 23 октября срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов российских En+, группы «ГАЗ» и «Русала». Об этом сообщило во вторник управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Ранее инвесторам давалось время до 5 августа, чтобы избавиться от ценных бумаг перечисленных компаний.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении некоторых российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компания «Русал», холдинги «Базовый элемент», En+ и «Русские машины», «Евросибэнерго», группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань».

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Изначально Минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня — разорвали с ними контракты. Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с «Русалом» до 23 октября 2018 года. До 5 августа также был продлен срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от активов En+, «Русала» и ГАЗа.

Одним из условий отмены санкций в отношении компании Минфин США назвал снижение доли Дерипаски, который, в свою очередь, заявил о готовности сократить до уровня ниже 50% свою долю в компании En+, являющейся крупнейшем акционером «Русала». Минфин США затем отметил, что снижение доли Дерипаски необязательно приведет к отмене санкций против подконтрольного этой группе «Русала».



Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% «Русала» через En+, в которой ему принадлежит 66%. С 25 мая Дерипаска покинул совет директоров «Русала».