Рост производительности труда в России замедлится в текущем и следующем году, ускорение начнется только с 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на основные параметры прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития.



«Снижение темпов роста производительности (труда) будет связано с отложенным запуском инвестиционных проектов с государственным участием при одновременном росте налоговой нагрузки уже с начала года», — объясняют в МЭР.



В 2018 году рост производительности труда составит 1,5% после двухпроцентного роста в 2017 году, а в 2019-м темпы роста производительности труда замедлятся уже до 1,2%, следует из документа. Ускорение начнется только с 2020 года, когда производительность вырастет на 1,8% в годовом выражении. К 2022-му показатель достигнет 3,1% и будет оставаться примерно на этом же уровне до 2024 года (прогноз подготовлен на шестилетку).

В 2019 году рост ВВП замедлится до 1,4% с 1,9% в 2018 году на фоне роста НДС до 20% и отложенного запуска проектов с госучастием, следует из макропрогноза. Рост инвестиций в основной капитал тоже затормозит: в этом году он составит 3,5%, а в следующем — 3,1% (в 2017-м было 4,4%), говорится в прогнозе. С 2020 года министерство ожидает оживления роста инвестиций (он достигнет 6—7%) и, как следствие, ускорения ВВП (до 2—3%).



Центробанк не раз предупреждал об опасности ситуации, при которой зарплаты будут расти быстрее производительности: она может вести к проинфляционным рискам. Но с 2019 года зарплаты бюджетникам перестанут повышать ускоренными темпами (так как майские указы будут уже выполнены), а инфляция увеличится из-за роста НДС, и эта проблема не будет стоять остро, следует из данных Минэкономразвития. Если в 2018 году, по прогнозу ведомства, реальные зарплаты вырастут на 6,3%, то в 2019-м — на 0,8%. С 2021 года рост стабилизируется на уровне 2—3%.



«Отсутствие значимого давления на заработные платы со стороны бюджетного сектора обусловит сближение темпов роста реальных заработных плат в частном секторе с темпом роста производительности труда», — указало Минэкономразвития в прогнозе.



В значительной степени рост производительности труда — это вопрос технологий, а в условиях санкций технологическая открытость России остается под вопросом, подчеркнула главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова.