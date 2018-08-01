Чистый отток капитала частного сектора во II квартале был околонулевым против 21,5 млрд долларов в I квартале. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики. Июль 2018 года», опубликованном на сайте министерства в среду.

«Несмотря на изменение отношения к риску глобальных инвесторов, отток капитала по финансовому счету замедлился. При этом на фоне оттока капитала по государственному сектору и банковскому сектору операции прочих секторов сформировали приток капитала. В результате чистый отток капитала частного сектора был околонулевым во II квартале 2018 года после 21,5 млрд долларов кварталом ранее», — говорится в документе.

По данным министерства, профицит текущего счета во II квартале более чем в 11 раз превысил значение предыдущего года, составив 22,3 млрд долларов против 1,9 млрд за аналогичный прошлогодний период. «Причиной увеличения сальдо текущего счета стал опережающий рост экспорта как товаров, так и услуг при существенном замедлении годовых темпов роста импорта. С учетом коррекции на сезонность сальдо текущего счета сохранилось приблизительно на уровне предыдущего квартала (21,7 млрд долларов в I квартале и 22,7 млрд во II квартале 2018 года)», — подчеркивается в обзоре.