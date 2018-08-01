Масштабы цифровизации в России требуют подготовки нескольких миллионов новых специалистов, заявил глава Счетной палаты РФ и Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Главная задача цифровизации сегодня — это изменить наше сознание. Поэтому тренинги, обучение новых специалистов — нам не хватает, может, несколько миллионов, — с этого надо начинать. Масштаб цифровизации, которая заявлена в нашей стране, уже требует массы специалистов такого рода», — сказал Кудрин. Он подчеркнул, что главная конкуренция в сфере цифровизации будет происходить «с самими собой, с нашими привычками».

Кудрин отметил, что законодательное регулирование будет выступать ключевым фактором развития цифровой экономики. «Нельзя зарегулировать этот процесс, что нам иногда хочется, живя нашими прежними стандартами», — добавил он.