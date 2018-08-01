Криптовалютная биржа OKEx не смогла ликвидировать 950 биткоинов (420 млн долларов) по их по рыночной цене, которые остались после крупнейшей ликвидации на бирже, где была отозвана длинная позиция на биткоин стоимостью 460 млн долларов.

Согласно сообщению со-администратора сообщества трейдеров Whalepool.io, ликвидация не была рассчитана по рынку, и теперь в расчетном периоде этой недели остается 420 млн долларов, которые распространяются на фьючерсы BTCUSD всех трех периодов истечения, сообщает Ttrcoin .

Если рынок не успеет восстановиться к окончанию расчетного периода в конце рабочей недели, то потери, вероятно, придется взять на себя другим трейдерам платформы, чьи сделки по фьючерсам с прошлой пятницы по эту оказались прибыльными, предупредил со-администратор Whalepool. Он добавил, что «этот огромный ущерб может обернуться крупнейшим удержанием прибыли в истории».

Торгующий на фьючерсах трейдер может использовать заемные средства для увеличения своей позиции, предоставляя определенный залог в биткоинах. Если он имеет 1 биткоин, то при торговле с плечом x20 располагает позицией в 20 битоинов. Это значит, что рынку достаточно немного отклониться в противоположную от его ставки сторону, чтобы он потерял свой биткоин.

В этот момент биржа закрывает позицию и отображает ее в качестве обычной лимитной заявки. Если заявка не заполняется, то убыток становится социализированным, то есть распределяется среди других трейдеров. Сам брокер рисков не несет.