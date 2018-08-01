Криптовалютная биржа Binance приобрела компанию-оператора браузера децентрализованных приложений и криптокошелька Trust Wallet, поддерживающего более 20 тысяч созданных на основе еthereum токенов.

По словам главы криптобиржи Чжао Чанпэна, теперь у Binance есть решения по хранению цифровых активов как на централизованной, так и на децентрализованной площадках, а пользователи могут на 100% контролировать свои средства, сообщает Anycoin .

Сумма сделки не разглашается, но Чжао сообщил, что стоимость фирмы была небольшой из-за узкой клиентской базы. Он также добавил, что Binance намерена приобрести еще несколько компаний и уже ведет с некоторыми переговоры.