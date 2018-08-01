За время конкурсного производства кредиторам первой очереди банка «Камский горизонт» выплатили 58,6 млн рублей.

Как сообщает TatCenter , ссылась на отчетность Агентства по страхованию вкладов, на 31 июля 2018 года требования 231 кредитора ООО КБ «Камский горизонт» составили 1,02 млрд рублей. Из них требования, включенные в реестр — на 637,6 млн рублей; требования, не включенные в реестр — на 382 млн рублей.

При этом расчеты с кредиторами банка продлены до 3 сентября.