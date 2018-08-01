В реестре значится 231 требование на 1 млрд рублей.
За время конкурсного производства кредиторам первой очереди банка «Камский горизонт» выплатили 58,6 млн рублей.
Как сообщает TatCenter, ссылась на отчетность Агентства по страхованию вкладов, на 31 июля 2018 года требования 231 кредитора ООО КБ «Камский горизонт» составили 1,02 млрд рублей. Из них требования, включенные в реестр — на 637,6 млн рублей; требования, не включенные в реестр — на 382 млн рублей.
При этом расчеты с кредиторами банка продлены до 3 сентября.
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