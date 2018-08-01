Инвестиции оцениваются в 9 млн долларов.
Компания SBI Crypto Investment, дочерняя компания SBI Holdings, планирует создание платформы для торговли криптовалютными производными инструментами, нацеленной на институциональных инвесторов. Для этого она приобрела 12-процентную долю в американском разработчике цифровых рынков Clear Markets.
Инвестиции оцениваются в 9 млн долларов, сообщает Anycoin.
В японской компании считают, что рынок криптовалютных деривативов достаточно не разработан. Поэтому в планах SBI Crypto построить платформу, которая позволит семейным офисам, хедж-фондам и другим крупным инвесторам эффективно торговать данными финансовыми инструментами.
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