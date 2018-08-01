Теперь клиентам Банка ЗЕНИТ будут доступны для совершения операций более 4000 устройств по всей России.



Клиенты могут снимать и вносить денежные средства в рамках лимитов, предусмотренных тарифами банка-эмитента. Лимиты на снятие в устройствах Альфа-Банка — максимум 300 000 руб. за операцию и 3 000 000 руб. в месяц. Лимиты на пополнение — максимум 90 000 руб. за операцию, 300 000 руб. в день и 720 000 руб. в месяц. Денежные средства поступают на счет мгновенно.



Держатели карт Банка ЗЕНИТ также могут снимать средства и пополнять карточные счета в банкоматах Московского Кредитного Банка и Бинбанка. Кроме того, пополнить счет или вклад без комиссии можно через терминалы платежной системы «Элекснет».