В 2018 году поколение старше 50 лет активно кредитуется, а также все чаще пользуется онлайн-банкингом. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт».



В банке отмечают повышение внимания к кредитным продуктам со стороны пожилых людей. С января по апрель 2018 года в банке «Русский Стандарт» объем лимитов по кредитным картам у клиентов после 60 лет возрос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, а средний лимит на одну карту вырос в несколько раз. В категории клиентов 50—59 лет в январе — апреле 2018 года (относительно того же периода 2017-го) примерно в два раза выросли лимиты по картам и более чем в два раза увеличился средний лимит по одной карте. В части кредитов наличными у заемщиков в возрасте от 50 лет всегда наблюдается высокий спрос, так как это привычный и хорошо известный банковский продукт. Однако в этом году наблюдается интерес и к кредитным картам.

«Повышение пенсионного возраста дает банкам сигнал к пересмотру кредитной политики в отношении заемщиков старше 60 лет. Я думаю, что в пользу таких заемщиков изменятся лимиты кредитования и процентная ставка», — комментирует вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев.

В исследовании также отмечается рост активных пользователей онлайн-банкинга среди клиентов данной возрастной группы. Так, на треть выросло количество активных пользователей старше 50 лет в мобильном банке «Русского Стандарта».

За первое полугодие 2018 года количество активных клиентов в мобильном банке увеличилось по сравнению с прошлым годом: пользователей в возрасте 50—59 стало больше на 32%, а клиентов старше 60 лет — на 27%. В 2017 году в интернет-банке «Русского Стандарта» выросло количество активных пользователей в возрасте 50—60 лет на 4%, а старше 60 лет — на 6%.

«Интересный факт: в 2018 году в нашем банке максимальный возраст активного пользователя мобильного приложения и интернет-банка — 96 лет. А в 2017 году он был 87 и 86 лет соответственно. Сейчас количество активных пользователей старше 90 лет в интернет-банке и в приложении RSB Mobile — 27», — отметил Эльдар Бикмаев.

Клиенты зрелого возраста начали осваивать и общение с банком в онлайн-режиме — пользоваться чатом в интернет- и мобильном банках. В 2018 году на 50% выросло количество диалогов чата, которые ведут пользователи старше 50 лет. Среди диалогов пользователей до 50 лет вопросы чаще всего задают мужчины, в категории 50—60 лет к онлайн-консультантам мужчины и женщины обращаются в равной степени, а после 60 лет преобладают вопросы от женщин.