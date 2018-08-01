По данным исследования американской компании Forrester Reserch, практически все блокчейн-проекты из США будут закрыты до конца года и в 90% случаев подобные инициативы никогда не станут частью функционирующего бизнеса.

По мнению экспертов, некоторые фирмы пытались интегрировать разрекламированную технологию распределенного реестра, но у них ничего не вышло, сообщает РБК .

Первый исполнительный директор Enterprise Ethrereum Alliance Рон Ресник сказал, что новые разработки на основе блокчейна начнут развиваться в следующем году, а сейчас компании только присматриваются к этой отрасли.