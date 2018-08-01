Клиенту Банка потребуется всего три дня, чтобы получить терминал «Эвотор», а для регистрации онлайн-кассы даже не придется лично посещать налоговую.

Клиенту, которому потребовалась онлайн-касса, не нужно будет выбирать оборудование, искать информацию, обзванивать колл-центры — достаточно обратиться к сотруднику Банка в «Одно окно». Эту выгодную возможность Банк Юнистрим обеспечил своим клиентам благодаря сотрудничеству с компанией «Эвотор».

«Проанализировав потребности наших клиентов, мы пришли к выводу о необходимости расширения линейки продуктов для расчетно-кассового обслуживания, — сообщил Александр Ложкин, директор по развитию банковского бизнеса Юнистрим Банка. — Поддержка малого бизнеса является одним из наших приоритетных направлений. Так, за 2017 год число юридических лиц и ИП среди наших клиентов возросло в 2 раза. Теперь, когда мы начали сотрудничество с «Эвотор», наши клиенты получат больше возможностей для развития бизнеса. Смогут экономить и время, и деньги на организации расчетно-кассового обслуживания».

В готовое решение для малого бизнеса входит быстрая доставка оборудования «Эвотор» (в течение трёх суток), бесплатная установка и регистрация онлайн-кассы в налоговых органах — без посещения инспекции клиентом. Юридические лица получают дополнительную возможность для самоинкассации как в 315 офисах Юнистрим на территории России, так и в офисах партнёров — а их более 5 000.

Клиентам будут предоставлены также весомые бонусы — скидки на фискальный накопитель и дополнительное оборудование к кассе.