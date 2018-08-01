Руководителями офшорных компаний по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата были охранники и водители. Об этом сообщил следователь в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Магомедовым, передает ТАСС.

«Использовалась такая тактика, когда водители и охранники фигурантов являлись руководителями офшорных компаний», — сказал следователь. По его словам, руководителем одной из подставных фирм был водитель фигуранта дела Нагапова.

Следователь также отметил, что суд арестовал бывшего финансиста группы «Сумма». «По делу также допрошен Кабанов — бывший финансист группы «Сумма», который находится под стражей», — сказал следователь.