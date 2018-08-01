Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне в 1,75—2%. Об этом говорится в распространенном сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Рынок был почти на 100% уверен, что ставка будет сохранена на прежнем уровне. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали о том, что вероятность сохранения составляла 82,4%, а вероятность ее повышения на 25 б.п. составляла лишь 17,6%. Кроме того, только 1 из 81 опрошенного Bloomberg эксперта ожидал повышения ставки на 25 б.п., а все остальные экономисты прогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне.

14 декабря 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку с 0,25—0,5% до 0,5—0,75%. Это было второе повышение после 2008 года. Решение объяснялось улучшением прогнозов ФРС по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 году. Позже, 15 марта 2017 года, ФРС повысила ставку c 0,5—0,75% до 0,75—1,0%, 14 июня — до 1—1,25%, а 13 декабря — до 1,25—1,5%. В текущем году 21 марта ФРС повысила ставку еще на 25 б.п. — до 1,5—1,75%, а затем еще раз на прошлом заседании 13 июня — до 1,75—2%.